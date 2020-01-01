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Прогрейс сделал прогноз на бой Постол - Рамирес

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Американец считает своего соотечественника фаворитом поединка.
Реджис Прогрейс
Реджис Прогрейс
Getty Images

Бывший чемпион мира Реджис Прогрейс прокомментировал предстоящий титульный бой между обладателем поясов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

“Я думаю, победит Хосе Рамирес. Все будет зависеть от того, в какой форме сейчас находится Постол. Он старше и провел много тяжелых боев.

Когда ты проходишь всю дистанцию поединка, это сказывается на твоем здоровье“, - заявил Прогрейс в интервью FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол начал подготовку к чемпионскому бою с Хосе Карлосом Рамиресом.

Напомним, бой Постол - Рамирес состоится 1 февраля 2020 года в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Китай).

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Теги: бокс, Хосе Карлос Рамирес, Виктор Постол, Реджис Прогрейс
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