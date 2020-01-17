Уайлдер: Если Фьюри хочет помастурбировать, то пусть правильно подберет смазку
Американец отреагировал на заявление "Цыганского короля".
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал интервью своего будущего соперника Тайсона Фьюри, где он заявил, что мастурбирует семь раз в день в рамках подготовки к поединку.
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“Пусть получает удовольствие. Просто пусть использует подходящую смазку.
Все разговоры Фьюри - это просто развлечение.
Он хочет помастурбировать? Пусть наслаждается этим. Но только пусть правильно подберет увлажняющее средство. Я имею в виду, что это должен быть густой лосьон“, - цитирует Уайлдера TMZ Sports.
Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
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