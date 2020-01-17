Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Если Фьюри хочет помастурбировать, то пусть правильно подберет смазку

Комментариев: 1
Американец отреагировал на заявление "Цыганского короля".
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал интервью своего будущего соперника Тайсона Фьюри, где он заявил, что мастурбирует семь раз в день в рамках подготовки к поединку.

Читай также: Уайлдер может завершить карьеру после боя с Фьюри

“Пусть получает удовольствие. Просто пусть использует подходящую смазку.

Все разговоры Фьюри - это просто развлечение.

Он хочет помастурбировать? Пусть наслаждается этим. Но только пусть правильно подберет увлажняющее средство. Я имею в виду, что это должен быть густой лосьон“, - цитирует Уайлдера TMZ Sports.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  17.01.2020, 17:25
Оценка:  0
pусский
Советы Д`Рачкальяна юному Онанисту, блять! Главное - чтобы 22 февраля с боя не соскочили под предлогом травм на руках и хуе!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь