Кличко: Макгрегор - яркий персонаж, но он заслуживает уважения

Ирландец очень дисциплинированный спортсмен.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением по поводу бойца из ММА Конор Макгрегора.

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“Я знаю Макгрегора по выступлениям в боксе. Мнением может быть разное о Коноре, но я считаю, что он вел себя хорошо и дисциплинировано. Я не мог ожидать такого перед боем с Мейвезером.

Два спортсмена из разных промоушенов, которые представляют разные виды спорта. Но они сошлись в ринге.

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Они провели бой очень дисциплинировано, придерживаясь одного правила. И это было правило бокса.

Мне казалось, что Конор может ударить Флойда, но он этого не сумел сделать. МакГрегор - яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения“, - приводит слова Кличко Business Insider.

Напомним, что Конор техническим нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру.