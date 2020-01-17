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Уайлдер может завершить карьеру после боя с Фьюри

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"Цыганский король" должен будет отправить в нокаут американского боксера.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что завершит выступления в боксе, если проиграет Тайсону Фьюри досрочно.

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“У меня есть еще шесть лет в мировом боксе.

Что произойдет, если Фьюри отправит меня в нокаут во втором раунде? Если он нокаутирует меня, то мне придется завязать с боксом.

Я это сделаю. И точка. Это будет окончательное решение“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  17.01.2020, 16:30
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Красавчик. Подставил бы ему пуканчик в Москве. Парни, россияне, кто хочет в пуканчик, Владимир Вольфович поможет, вытрахает.
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