Уайлдер может завершить карьеру после боя с Фьюри

"Цыганский король" должен будет отправить в нокаут американского боксера.

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что завершит выступления в боксе, если проиграет Тайсону Фьюри досрочно.

Читай также: Уайлдер: Я уничтожаю боксеров в тот момент, когда хочу этого

“У меня есть еще шесть лет в мировом боксе.

Что произойдет, если Фьюри отправит меня в нокаут во втором раунде? Если он нокаутирует меня, то мне придется завязать с боксом.

Я это сделаю. И точка. Это будет окончательное решение“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.