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Фьюри - Уайлдеру: Я покажу, кто является королем ринга

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"Цыганский король" настроен на досрочную победу.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя против Деонтея Уайлдера.

“Сейчас у меня в рекорде 20 нокаутов, но я рассчитываю, что увеличу этот показатель в бою против Уайлдера.

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Я должен завершить этот бой нокаутом, чтобы почувствовать вкус настоящей победой. Я являюсь королем ринга. Я покажу Уайлдеру, кто здесь босс. 

Я намерен идти в атаку, выбрасывать удары, чтобы нанести мощны удар, который размажет Уайлдера.

Я буду гонять его по рингу, пока он не окажется на канвасе“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала FightHype.com.

Ранне “Цыганский король“ рассказал, как планирует отправить американца в нокаут.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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