Фьюри - Уайлдеру: Я покажу, кто является королем ринга
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя против Деонтея Уайлдера.
“Сейчас у меня в рекорде 20 нокаутов, но я рассчитываю, что увеличу этот показатель в бою против Уайлдера.
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Я должен завершить этот бой нокаутом, чтобы почувствовать вкус настоящей победой. Я являюсь королем ринга. Я покажу Уайлдеру, кто здесь босс.
Я намерен идти в атаку, выбрасывать удары, чтобы нанести мощны удар, который размажет Уайлдера.
Я буду гонять его по рингу, пока он не окажется на канвасе“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала FightHype.com.
Ранне “Цыганский король“ рассказал, как планирует отправить американца в нокаут.
Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
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