Паркер сделал прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер

Новозеландец верит в победу "Цыганского короля".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (26-2-0, 20 KO) поделился мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

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“В первом поединке они провели красочный бой. Теперь все желающие хотят посмотреть на их реванш.

Уайлдер и Фьюри оба чемпионы, но я все-таки буду поддерживать Тайсона.

Мне кажется, что он победит близким или единогласным решением судей“, - рассказал Паркер для Youtube-канала The Schmo.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).