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Менеджер Усика опубликовал фото с Хирном и Джошуа

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Украинский промоутер посетил столицу Великобритании.
Эдди Хирн и Александр Красюк
Эдди Хирн и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk/

Александр Красюк, украинский промоутер и менеджер Александра Усика, отправился в Лондон, где встретился со своим коллегой Эдди Хирном и его клиентом Энтони Джошуа.

На своей страничке в Instagram Красюк опубликовал фото, на котором он стоит вместе с британцами.

“Интересная беседа в Лондоне с Эдди Хирном и Энтони Джошуа“, - написал Красюк под снимком.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым в данный момент владеет Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Александр Усик уже начал подготовку к поединку с Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Александр Усик, фото
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