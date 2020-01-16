Менеджер Усика опубликовал фото с Хирном и Джошуа
Украинский промоутер посетил столицу Великобритании.
Александр Красюк, украинский промоутер и менеджер Александра Усика, отправился в Лондон, где встретился со своим коллегой Эдди Хирном и его клиентом Энтони Джошуа.
На своей страничке в Instagram Красюк опубликовал фото, на котором он стоит вместе с британцами.
“Интересная беседа в Лондоне с Эдди Хирном и Энтони Джошуа“, - написал Красюк под снимком.
Напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым в данный момент владеет Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Александр Усик уже начал подготовку к поединку с Джошуа.
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