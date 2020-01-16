Менеджер Усика опубликовал фото с Хирном и Джошуа

Украинский промоутер посетил столицу Великобритании.

Александр Красюк, украинский промоутер и менеджер Александра Усика, отправился в Лондон, где встретился со своим коллегой Эдди Хирном и его клиентом Энтони Джошуа.

На своей страничке в Instagram Красюк опубликовал фото, на котором он стоит вместе с британцами.

“Интересная беседа в Лондоне с Эдди Хирном и Энтони Джошуа“, - написал Красюк под снимком.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым в данный момент владеет Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Александр Усик уже начал подготовку к поединку с Джошуа.