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Гарсия - о Редкаче: Я понимаю, кто против меня выйдет в ринг

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Боксер готов к противостоянию против украинца.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия поделился мнением по поводу предстоящего боя с Иваном Редкачом.

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“Я постоянно думаю о Иване. Я знаю, что не имею права смотреть сопернику за спину. Я полностью сосредоточен на нем.

Я просмотрел несколько отрывков его боя против Девона Александра, но не весь бой. Однако я полностью видел его бой с Молиной и понимаю, кто против меня выйдет в ринг.

Молина потряс его, но до этого момента Иван хорошо боксировал. Редкач просто потерял бдительность. Поэтому я должен быть во всеоружии и не допускать ошибок“, - приводит слова Гарсии Boxingscene.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: Дэнни Гарсия, Иван Редкач, бокс
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