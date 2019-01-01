Фьюри: В реванше я хочу быть настолько тяжелым, насколько это возможно

"Цыганский король" хочет отправить в нокаут своего соперника.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу реванша с Деонтем Уайлдером.

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“Мы проведем всего лишь боксерский поединок, пусть и очень большой. В нем не будет ничего личного, просто бизнес.

У меня стоит определенная задача, которую собираюсь выполнить. Нужно тяжело тренироваться, хорошо подраться и отправиться домой, вот и весь мой план.



В прошлый раз мы продавали этот бой. Теперь же этот поединок самый большой бой нашего поколения.

На данный момент я вешу 285 фунтов (129,2 кг). Я постараюсь немного сбросить, но так как я нацеливаюсь на нокаут, то хочу быть настолько тяжелым, насколько это возможно“, - рассказал Фьюри для FightHype.com.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).