"Мастурбирую семь раз в день": Фьюри рассказал о подготовке к бою с Уайлдером

Британец отметил, что также увеличил количество приемов пищи и воды.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскрыл детали своей подготовки к реваншу против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

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“Я делаю много вещей, которые раньше не делал. Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Думаю, что это может дать мне преимущество, поэтому я готов попробовать такой подход.

Также я мастурбирую семь раз в день, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Мне надо быть активным и поддерживать тестостерон. Не хочу, чтобы его уровень упал“, - цитирует Фьюри Mirror.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).