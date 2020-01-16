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"Мастурбирую семь раз в день": Фьюри рассказал о подготовке к бою с Уайлдером

Комментариев: 2
Британец отметил, что также увеличил количество приемов пищи и воды.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскрыл детали своей подготовки к реваншу против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

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“Я делаю много вещей, которые раньше не делал. Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Думаю, что это может дать мне преимущество, поэтому я готов попробовать такой подход.

Также я мастурбирую семь раз в день, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Мне надо быть активным и поддерживать тестостерон. Не хочу, чтобы его уровень упал“, - цитирует Фьюри Mirror.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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dikrava    16.01.2020, 18:21
Оценка:  +20
dikrava
На ладонях небойсь уже можно косички плести))
xxvekFox    16.01.2020, 18:25
Оценка:  +1
xxvekFox
Так он в перчатках!))
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