Переключиться на мобильную версию

Пулев подтвердил проведение боя против Джошуа

Комментариев: 0
Болгарин назвал вероятную дату и место поединка.

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Boxing Scene

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев на своей странице в Facebook подтвердил проведение боя за титул IBF с чемпионом мира Энтони Джошуа.

Читай также: Арум: Пулев нокаутирует Джошуа

Боксер сообщил, что поединок состоится в мае в Стамбуле (Турция) на стадионе Бешикташа Водафон Арене.

www.facebook.com/KubratPulev/

Таким образом, британец может освободить пояс WBO, официальным претендентом на который является украинец Александр Усик.

Напомним, в декабре прошлого года Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса и вернул чемпионские пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO. Кубрат Пулев, в свою очередь, в ноябре одолел американца Райделла Букера и сохранил статус претендента на титул IBF.

 

Поделись:
Теги: бокс, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь