Пулев подтвердил проведение боя против Джошуа

Болгарин назвал вероятную дату и место поединка.

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев Boxing Scene

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев на своей странице в Facebook подтвердил проведение боя за титул IBF с чемпионом мира Энтони Джошуа.

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Боксер сообщил, что поединок состоится в мае в Стамбуле (Турция) на стадионе Бешикташа Водафон Арене.

www.facebook.com/KubratPulev/

Таким образом, британец может освободить пояс WBO, официальным претендентом на который является украинец Александр Усик.

Напомним, в декабре прошлого года Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса и вернул чемпионские пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO. Кубрат Пулев, в свою очередь, в ноябре одолел американца Райделла Букера и сохранил статус претендента на титул IBF.