Фьюри пригласил Руиса в Лас-Вегас для совместных тренировок

"Цыганский король" хочет помочь мексиканцу вернуть всего его титулы.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу ситуации, в которую попал Энди Руис.

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“Я дал бы совет Руису, чтобы он приехал в Лас-Вегас для тренировок со мной. Я помог бы вернуть его титулы.

Я его понимаю, ведь сам был на его месте. Сегодня ты побеждаешь, а завтра уже проигрываешь. Сначала ты куда-то едешь, тусишь там, а потом возвращаешься обратно домой.

Главное понять, что бокс это самое главное в жизни. То, что он помог тебе занять то место, на котором ты есть“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала AB BOXING NEWS.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.