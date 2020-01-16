Переключиться на мобильную версию

Фьюри пригласил Руиса в Лас-Вегас для совместных тренировок

Комментариев: 1
"Цыганский король" хочет помочь мексиканцу вернуть всего его титулы.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу ситуации,  в которую попал Энди Руис.

Читай также: Тренер Руиса: Энди не был готов к успеху, славе и деньгам после победы над Джошуа

“Я дал бы совет Руису, чтобы он приехал в Лас-Вегас для тренировок со мной. Я помог бы вернуть его титулы.

Я его понимаю, ведь сам был на его месте. Сегодня ты побеждаешь, а завтра уже проигрываешь. Сначала ты куда-то едешь, тусишь там, а потом возвращаешься обратно домой.

Главное понять, что бокс это самое главное в жизни. То, что он помог тебе занять то место, на котором ты есть“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала AB BOXING NEWS.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Энди Руис, бокс, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
АК-47  (аноним)  16.01.2020, 17:04
Оценка:  +19
АК-47
Пускай Усусю пригласит. Путинолюб выступит в качестве груши.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь