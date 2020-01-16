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Уайлдер: Я уничтожаю боксеров в тот момент, когда хочу этого

Комментариев: 2
Американец не сомневается в том, что является самым грозным панчером в боксе.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер ответил Диллиану Уайту, который назвал его самым большим трусом в мире бокса.

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“Он не играет никакой роли в моей жизни. Он должен быть осторожным со своими желаниями, ведь мне нравятся обязательные претенденты.

Я могу их сравнить с мухами, которые возле ушей. Я уничтожаю их в тот момент, когда хочу этого. Время Уайта тоже придет. Пусть он и дальше проводит бои против слабых оппонентов.

Так каждый поступает: устраиваете проходные бои, а затем озвучиваете мое имя и называете трусом.

Никто не поверит, что я таким являюсь. Я самый грозный панчер в истории бокса“, - цитирует Уайлдера Boxing News24.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, бокс
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  16.01.2020, 17:02
Оценка:  +19
АК-47
Жаль. Деонтеюшка должен был поломать пополам хребет витязя, а потом бросить его мертвую тушу в зрительный зал))).
vladimir30kh    16.01.2020, 16:43
Оценка:  +20
vladimir30kh
Пипеткин так сиранул Уайлдера что умышлено завалил тест на допинг
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