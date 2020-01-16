Уайлдер: Я уничтожаю боксеров в тот момент, когда хочу этого
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер ответил Диллиану Уайту, который назвал его самым большим трусом в мире бокса.
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“Он не играет никакой роли в моей жизни. Он должен быть осторожным со своими желаниями, ведь мне нравятся обязательные претенденты.
Я могу их сравнить с мухами, которые возле ушей. Я уничтожаю их в тот момент, когда хочу этого. Время Уайта тоже придет. Пусть он и дальше проводит бои против слабых оппонентов.
Так каждый поступает: устраиваете проходные бои, а затем озвучиваете мое имя и называете трусом.
Никто не поверит, что я таким являюсь. Я самый грозный панчер в истории бокса“, - цитирует Уайлдера Boxing News24.
Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.
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