Уайлдер: Я уничтожаю боксеров в тот момент, когда хочу этого

Американец не сомневается в том, что является самым грозным панчером в боксе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер ответил Диллиану Уайту, который назвал его самым большим трусом в мире бокса.

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“Он не играет никакой роли в моей жизни. Он должен быть осторожным со своими желаниями, ведь мне нравятся обязательные претенденты.

Я могу их сравнить с мухами, которые возле ушей. Я уничтожаю их в тот момент, когда хочу этого. Время Уайта тоже придет. Пусть он и дальше проводит бои против слабых оппонентов.

Так каждый поступает: устраиваете проходные бои, а затем озвучиваете мое имя и называете трусом.

Никто не поверит, что я таким являюсь. Я самый грозный панчер в истории бокса“, - цитирует Уайлдера Boxing News24.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.