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Стала известна дата следующего боя Беринчика

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В феврале украинец проведет защиту титула.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
K2 Promotions

Непобежденный легковес Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) узнал дату своего следующего боя.

22 февраля в ТРЦ Терминал (Бровары) украинец проведет защиту титула WBO в рамках в рамках вечера бокса от K2 Promotions Ukraine. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что в тот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Трансляция главных поединков вечера бокса K2 Promotions Ukraine будет доступна на телеканале Интер.

Напомним, предыдущий бой Дениса состоялся в октябре прошлого года против мексиканца Патрисио Лопеcа Морено, где наш боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Теги: бокс, Денис Беринчик
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