Стала известна дата следующего боя Беринчика
В феврале украинец проведет защиту титула.
Непобежденный легковес Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) узнал дату своего следующего боя.
22 февраля в ТРЦ Терминал (Бровары) украинец проведет защиту титула WBO в рамках в рамках вечера бокса от K2 Promotions Ukraine. Имя соперника пока неизвестно.
Отметим, что в тот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.
Трансляция главных поединков вечера бокса K2 Promotions Ukraine будет доступна на телеканале Интер.
Напомним, предыдущий бой Дениса состоялся в октябре прошлого года против мексиканца Патрисио Лопеcа Морено, где наш боксер одержал победу единогласным решением судей.
Полная версия правил