Стала известна дата следующего боя Беринчика

В феврале украинец проведет защиту титула.

Непобежденный легковес Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) узнал дату своего следующего боя.

22 февраля в ТРЦ Терминал (Бровары) украинец проведет защиту титула WBO в рамках в рамках вечера бокса от K2 Promotions Ukraine. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что в тот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Трансляция главных поединков вечера бокса K2 Promotions Ukraine будет доступна на телеканале Интер.

Напомним, предыдущий бой Дениса состоялся в октябре прошлого года против мексиканца Патрисио Лопеcа Морено, где наш боксер одержал победу единогласным решением судей.