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Фьюри: Я запретил бить себя по голове

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"Цыганский король" боится, что откроется рассечение.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что запрещает бить себя по голове из-за того, что может пойти рассечение.

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“После момента с рассечением, я не получал ударов по лицу.

Во время спаррингов я запретил бить себя по голове и рисковать этим, ведь рассечение может возобновиться в любой момент.

Если рассечение и произойдет, то уже только во время боя с Уайлдером. Во время тренировок я такого не допущу“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри в бою против Отто Уаллина получил рассечение. После поединка британца госпитализировали, где наложили 47 швов над правым глазом.

Отметим, что бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22-е февраля, который состоится в Лас-Вегасе.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, Отто Уаллин
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2020, 22:44
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гость
Сначала откроется рассечение, затем, будет разбит нос, умоешься кровью, потом будет нокдаун, пособираешь грибы по канвасу секунд 8, потом будет нокаут, потом упаковка в деревянный макинтошь, музыка, но слышать её не будешь.
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