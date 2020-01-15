Фьюри: Я запретил бить себя по голове

"Цыганский король" боится, что откроется рассечение.

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что запрещает бить себя по голове из-за того, что может пойти рассечение.

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“После момента с рассечением, я не получал ударов по лицу.

Во время спаррингов я запретил бить себя по голове и рисковать этим, ведь рассечение может возобновиться в любой момент.

Если рассечение и произойдет, то уже только во время боя с Уайлдером. Во время тренировок я такого не допущу“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри в бою против Отто Уаллина получил рассечение. После поединка британца госпитализировали, где наложили 47 швов над правым глазом.

Отметим, что бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22-е февраля, который состоится в Лас-Вегасе.