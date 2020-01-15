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Беспутин: В результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки

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Российский боксер заявил, что он не употреблял запрещенные вещества.
Александр Беспутин
Александр Беспутин
Getty Images

Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин прокомментировал обвинения в употреблении допинга.

“Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист. Я в себе в этом плане уверен.

В письме от лаборатории было написано: “ненормальный результат теста“. И там не было написано: “провал“. Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было все в порядке.

Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы Б в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку.

И мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, все встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной!. Всем мир! Быть добру!“ - приводит слова россиянина РИА Новости.

Ранее соперник Беспутина раскритиковал его за позитивную допинг-пробу.

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Теги: бокс, Александр Беспутин, допинг
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  15.01.2020, 14:17
Оценка:  -1
pусский
Если там отрицательный результат - он должен обоссать всю ВАДА!
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