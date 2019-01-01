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"Это позорный поступок": Соперник Беспутина раскритиковал его за позитивную допинг-пробу

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Раджаб Бутаев признался, что никогда не уважал своего соотечественника.
Раджаб Бутаев в бою против Александра Беспутина
Раджаб Бутаев в бою против Александра Беспутина
Boxing Scene

Российский боксер Раджаб Бутаев, который потерпел поражение от Александра Беспутина в последнем бою, признался, что не удивился положительному допинг-тесту своего бывшего соперника.

“Я не удивлен. Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании WADA. Он и его команда долго отказывались, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его, они пошли на это, но неохотно.

После этого он пытался игнорировать запросы WADA о своем местонахождении на протяжении двух недель.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе“, - цитирует Бутаева ESPN.

Напомним, в крови Александра Беспутина нашли лигандрол.

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Теги: бокс, Раджаб Бутаев, Александр Беспутин
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