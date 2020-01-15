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Российский друг Усика и Ломаченко провалил допинг-тест

Комментариев: 6
В крови Александра Беспутина обнаружили запрещенное вещество.

Александр Беспутин и Василий Ломаченко
Александр Беспутин и Василий Ломаченко
www.instagram.com/besputin_official

Непобедимый российский боксер Александр Беспутин провалил допинг-тест после боя за вакантный титул “регулярного“ чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся 30 ноября прошлого года в Монако.

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Отмечается, что в крови россиянина запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти уже прокомментировал эту ситуацию.

“Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать“, - сказал Моретти в интервью ESPN.

Лигандрол - селективный модулятор андрогенных рецепторов, который помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.

Отметим, что Беспутин является другом украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые часто бывали у него на боях.

www.instagram.com/besputin_official

Ранее сообщалось, что с Диллиана Уайта сняли все обвинения в использовании допинга.

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Теги: бокс, Александр Беспутин, допинг
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Источник: tass.ru

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  15.01.2020, 10:45
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Меня тоже так несколько раз на соревнованиях хлопали. Скажу вам, спортсмен и сам не знает о том,что там врачи ему дают,а оказывается вот так. В итоге я хлопнул по еблету тренера за это и обоссал портрет президента федерации
гость  (аноним)  15.01.2020, 10:00
Оценка:  -3
гость
АК-47
Похоже ты болен, шизофреник.
АК-47  (аноним)  15.01.2020, 09:57
Оценка:  +24
АК-47
Еба ная кацапня, все на допинге. Пусть еще проверят Гассиева, Бетербиева, Поветкина, Ковалева... Чувствую, там тоже не все чисто))).
АК-47  (аноним)  15.01.2020, 09:55
Оценка:  +24
АК-47
Еба ному лаптю Усусыку тоже колют что то подобное. Но не помогут этому кацапскому танцору, ни молитвы патриарха Онуфрия, ни басни Шария. Размажут путинолюба, как говно, по рингу)))).
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