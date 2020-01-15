Российский друг Усика и Ломаченко провалил допинг-тест
Непобедимый российский боксер Александр Беспутин провалил допинг-тест после боя за вакантный титул “регулярного“ чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся 30 ноября прошлого года в Монако.
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Отмечается, что в крови россиянина запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).
Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти уже прокомментировал эту ситуацию.
“Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать“, - сказал Моретти в интервью ESPN.
Лигандрол - селективный модулятор андрогенных рецепторов, который помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.
Отметим, что Беспутин является другом украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые часто бывали у него на боях.
Ранее сообщалось, что с Диллиана Уайта сняли все обвинения в использовании допинга.
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