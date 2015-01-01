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Фьюри: Я забрал титул лучшего боксера эпохи у Кличко

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"Цыганский король" вспоминает победу над украинским боксером.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что является лучшим боксером эпохи.

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“Я лучший боксер этой эпохи. Мне удалось забрать этот титул в поединке против Кличко.

Ни у кого не возникает вопросов, что он был лучшим в ринге. Мне удалось отнять у него этот титул.

Пока никто меня не победит, этот титул будет принадлежать только мне“, - заявил Фьюри для Boxingnews24.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.

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Теги: Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, бокс
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