Уайлдер: В этот раз Фьюри не сможет встать

Американец не сомневается в победе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя с Тайсоном Фьюри.

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“Я готов к бою на 100%. Мои обе руки в полном порядке, а это значит, что меня будет невозможно остановить.

Никто не знает, что произойдет в ринге. Но вы знаете, что я лучший в реваншах. Я знаю, чего ждать от соперника. В этом поединке все будет проще.

Я сказал Фьюри два года назад, что собираюсь окрестить его. У меня получилось это.

Подъем после падения - это часть крещения, Тайсон так и сделал. Сейчас же будет совсем другая история. В этот раз он не сможет встать“, - приводит слова Уайлдера Youtube-канал PBC ON FOX.

Напомним, что ранее боксеры провели дуэль взглядов.