Фьюри: Я уверен, что смогу надрать задницу Уайлдеру

"Цыганский король" не сомневается в победе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего боя с Деонтеем Уайлдером.

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“Деонтей проиграл первый бой честно и справедливо. Теперь он снова проиграет бой честно и справедливо.

Нет нужды в оправданиях, нет необходимости в проблемах. Я слышал, что у него был грипп, слышал, что он сломал руку, слышал, что у него есть или были проблемы.

Я смогу нокаутировать его. Сейчас я уверен, как никогда в жизни. Так же уверен, как в том, что надевал этот костюм, чистил зубы.

Я уверен в себе, что смогу надрать задницу этому засранцу“, - приводит слова Фьюри Youtube-канал PBC ON FOX.

Напомним, что ранее боксеры провели дуэль взглядов.