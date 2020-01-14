Макгрегор заявил о желание провести реванш с Мейвезером

Ирландец уверен, что одержит победу в реванше.

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор заявил, что хочет провести реванш против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.

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“Мне бы хотелось организовать реванш против Флойда. Мы обязаны провести реванш.

Я получил огромный опыт, когда вышел на ринг против него. Я с нетерпением жду возможности, чтобы повторить наш бой. Я верю, что это может произойти.

Я знаю, что побил Флойда. Побью и в реванше“, - цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, что Конор техническим нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру.