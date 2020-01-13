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Уайлдер - Фьюри: видео дуэли взглядов

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Боксеры устроили словесную перепалку.

Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Сегодня, 14 января, состоялась пресс-конференция перед поединком чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Во время мероприятия спортсмены провели дуэль взглядов, в которой решили устроить словесную перепалку.

Напомним, что бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22-е февраля, который состоится в Лас-Вегасе.

Отметим, что ранее “Цыганский король“ назвал Уайлдера - сучкой.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, дуэль взглядов
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