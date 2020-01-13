Уайлдер - Фьюри: видео дуэли взглядов

Боксеры устроили словесную перепалку.

Уайлдер - Фьюри Getty Images

Сегодня, 14 января, состоялась пресс-конференция перед поединком чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Во время мероприятия спортсмены провели дуэль взглядов, в которой решили устроить словесную перепалку.

Напомним, что бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22-е февраля, который состоится в Лас-Вегасе.

Отметим, что ранее “Цыганский король“ назвал Уайлдера - сучкой.