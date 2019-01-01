Кроуфорд: Я проведу бой с Пакьяо, если не получится организовать бой со Спенсом

Американец не боится провести бой против Пакьяо.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о том, что хочет стать абсолютным чемпионом дивизиона.

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“Когда все встанет на свои места, то мы организуем бой со Спенсом. Я продолжаю думаю о возможном бое против Пакьяо. Они первый и второй номера. Или же второй и первый. Как вы решите.

Это те бои, которые мне бы хотелось организовать на данном этапе карьеры, поскольку благодаря им я стану абсолютным чемпионом мира.

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Я одержим поединками против Спенса и Пакьяо. Если не получу Спенса, то хочу боксировать с Пакьяо.

Вовсе неважно, кто будет первым. Я хотел бы провести с ними поединки один за одним“, - цитирует Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, что Кроуфорд бросил вызов Спенсу.