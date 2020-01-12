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Фьюри записал резкое обращение Уайлдеру

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Боксеры встретятся на пресс-конференции, которая состоится 18 января.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал послание Деонтею Уайлдеру.

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“Привет, это Тайсон Фьюри, линейный чемпион мира. Уайлдер, тебе лучше показаться, маленькая сучка. Только не нужно трястись, как в прошлом году.

Ты не хочешь иметь со мной ничего общего? Я уничтожу тебя. В понедельник я поселюсь в твоей голове, маленькая сучка.

С тобой увидимся в Лос-Анджелесе, только не опаздывай“, - заявил Фьюри на видео в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@bronzebomber bitch 👍🏻🤫

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Отметим, что “Цыганский король“ проведет бой против Уайлдера 22-го февраля.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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