Фьюри хочет продолжить карьеру в WWE

Британец может провести бой против Брока Леснара.

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри хочет продолжить выступления в реслинге.

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Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Тайсон Фьюри намерен провести бой против чемпиона WWE и бывшего обладателя пояса UFC в тяжелом весе Брока Леснара.

Бой может состояться на главном событие реслинга WrestleMania 36, которое пройдет 5 апреля в Тампе, Флорида.

Напомним, что Фьюри в дебютном поединке в реслинге победил Строумэна нокаутом.

Отметим, что “Цыганский король“ проведет бой по правилам бокса 22-го февраля.