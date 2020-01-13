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Менеджер Паркера: Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе

Комментариев: 2
Украинец должен заработать имя в дивизионе.
Паркер - Хиггинс
Паркер - Хиггинс
Sky Sports

Менеджер супертяжеловеса Джозефа Паркера (26-2, 20 КО) Дэвид Хиггинс поделился мнением по поводу возможного боя против Александра Усика (17-0, 13 КО). 

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“Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе. Паркер проведет с ним бой, как только команда Усика признает это.

Джозеф точно заинтересован в поединке против Усика. Он будет готов к этому.

Если касаться боя, то Паркер будет главным в поединке. Я ожидаю, что распределение прибыли будет на стороне Джозефа“, - цитирует Хиггинса Sky Sports.

Отметим, что ранее Паркер прокомментировал возможный бой с Усиком.

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Теги: Джозеф Паркер, Дэвид Хиггинс, Александр Усик, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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КаклЫ дОлбоЕбЫ  (аноним)  13.01.2020, 19:15
Оценка:  0
КаклЫ дОлбоЕбЫ
Ак-47, ло ша ра ущербная, не используй ник с названием достижения великого народа РФ)))) Используй что-нибудь свое ущербное типа "трЭзубеЦь-3" ))) и пиши не на великом и могучем языке, а на своей гОВно-мове
АК-47  (аноним)  13.01.2020, 18:37
Оценка:  +18
АК-47
Джозеф выбьет все дерьмо из фаната русского мира, еба ного путинского холуя Усуси. Лапти только отлетят, к ибени матери, естественно, на Россию.
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