Менеджер Паркера: Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе
Украинец должен заработать имя в дивизионе.
Менеджер супертяжеловеса Джозефа Паркера (26-2, 20 КО) Дэвид Хиггинс поделился мнением по поводу возможного боя против Александра Усика (17-0, 13 КО).
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“Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе. Паркер проведет с ним бой, как только команда Усика признает это.
Джозеф точно заинтересован в поединке против Усика. Он будет готов к этому.
Если касаться боя, то Паркер будет главным в поединке. Я ожидаю, что распределение прибыли будет на стороне Джозефа“, - цитирует Хиггинса Sky Sports.
Отметим, что ранее Паркер прокомментировал возможный бой с Усиком.
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