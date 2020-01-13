Менеджер Паркера: Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе

Украинец должен заработать имя в дивизионе.

Менеджер супертяжеловеса Джозефа Паркера (26-2, 20 КО) Дэвид Хиггинс поделился мнением по поводу возможного боя против Александра Усика (17-0, 13 КО).

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“Усик вообще ничего не добился в супертяжелом весе. Паркер проведет с ним бой, как только команда Усика признает это.

Джозеф точно заинтересован в поединке против Усика. Он будет готов к этому.

Если касаться боя, то Паркер будет главным в поединке. Я ожидаю, что распределение прибыли будет на стороне Джозефа“, - цитирует Хиггинса Sky Sports.

Отметим, что ранее Паркер прокомментировал возможный бой с Усиком.