Тренер Руиса: Энди не был готов к успеху, славе и деньгам после победы над Джошуа

Руис не желал тренироваться после победы над британцем.

Тренер супертяжеловеса Энди Руиса Мэнни Роблес рассказал подробности подготовки мексиканца к бою Энтони Джошуа.

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“Мы очень мало общались с Энди после победы над Джошуа. Я находился в зале, в то время как Руис находился у себя дома.

У меня не было возможности встретиться с ним. Я был очень разочарован. Это и стало главной причиной поражения в реванше.

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Все зависит от подготовки. Победы добываются в тренировках. Энди очень мало находился в зале, он постоянно отвлекался. У него не было необходимой концентрации.

Руис не был готов к такому успеху, славе и деньгам, поэтому все это его ошарашило“, - заявил Роблес для Sky Sports.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.