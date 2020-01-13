Тренер Руиса: Энди не был готов к успеху, славе и деньгам после победы над Джошуа
Тренер супертяжеловеса Энди Руиса Мэнни Роблес рассказал подробности подготовки мексиканца к бою Энтони Джошуа.
Читай также: Холифилд: Руис может стать чемпионом мира
“Мы очень мало общались с Энди после победы над Джошуа. Я находился в зале, в то время как Руис находился у себя дома.
У меня не было возможности встретиться с ним. Я был очень разочарован. Это и стало главной причиной поражения в реванше.
Читай также: Уайлдер резко отреагировал на предложение Джошуа потренироваться с Фьюри
Все зависит от подготовки. Победы добываются в тренировках. Энди очень мало находился в зале, он постоянно отвлекался. У него не было необходимой концентрации.
Руис не был готов к такому успеху, славе и деньгам, поэтому все это его ошарашило“, - заявил Роблес для Sky Sports.
Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.
Полная версия правил