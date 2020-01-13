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Тренер Руиса: Энди не был готов к успеху, славе и деньгам после победы над Джошуа

Комментариев: 2
Руис не желал тренироваться после победы над британцем.
Мэнни Роблес - Энди Руис
Мэнни Роблес - Энди Руис
Sky Sports

Тренер супертяжеловеса Энди Руиса Мэнни Роблес рассказал подробности подготовки мексиканца к бою Энтони Джошуа.

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“Мы очень мало общались с Энди после победы над Джошуа. Я находился в зале, в то время как Руис находился у себя дома.

У меня не было возможности встретиться с ним. Я был очень разочарован. Это и стало главной причиной поражения в реванше.

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Все зависит от подготовки. Победы добываются в тренировках. Энди очень мало находился в зале, он постоянно отвлекался. У него не было необходимой концентрации.

Руис не был готов к такому успеху, славе и деньгам, поэтому все это его ошарашило“, - заявил Роблес для Sky Sports.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.

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Теги: Энди Руис, Мэнни Роблес, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.01.2020, 17:12
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гость
Он пытался, но Руис их выхватил и сожрал!
гость  (аноним)  13.01.2020, 17:07
Оценка:  0
гость
Тот что с красными окороками в руках, надавай Руису по таблоиду, что бы чувство вины усмирить.
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