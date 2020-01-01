Уайлдер: Я покончу с Фьюри
Американец отметил, что он находится в отличной форме.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш с британцем Тайсоном Фьюри.
“Я покончу с Фьюри 22 февраля. Я вам это обещаю. Мой тренировочный лагерь проходит прекрасно, я нахожусь в великолепной форме.
У Фьюри большие проблемы. У таких ребят как он нет рецепта победы над такими, как я“, - цитирует Уайлдера BoxingNews24.
Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш между боксерами пройдет 22 февраля 2020 года.
Ранее Уайлдер резко отреагировал на предложение Джошуа потренироваться с Фьюри.
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