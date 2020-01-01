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Паркер: Усик будет только прогрессировать

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Новозеландец похвалил известного украинского супертяжа.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил о желании провести бой с украинцем Александром Усиком.

“Мне нравится вариант боя с Усиком. У него потрясающий стиль, и мне очень хочется встретиться с ним в ринге. Но это только в том случае, если бой будет титульным. А пока что нужно набраться терпения и посмотреть, оставит ли Энтони Джошуа пояс по линии WBO вакантным.

Также не нужно забывать о том, как Усик дебютировал в хэвивейте. Встречу с Уизерспуном нельзя назвать лучшей в его карьере. Но это было хорошим началом в супертяжелом весе. Он добился главного - победы. Дальше Усик будет только прогрессировать“, - цитирует Паркера BoxingScene.

Ранее менеджер Паркера прокомментировал возможный бой против украинца.

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Теги: Джозеф Паркер, бокс, Александр Усик
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