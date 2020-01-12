Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в конце февраля

Бывший соперник Усика проведет бой в США.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев вскоре проведет дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.

"Следующий бой Мурата запланирован на 29 февраля. Соперник уже есть. Ждем подписание контракта", - приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Известно, что россиянин выступит в андеркарде боя между Джесси Варгасом и Майки Гарсией во Фриско (Техас, США).

Напомним, в своем последнем поединке Гассиев проиграл украинцу Александру Усику. В активе боксера 26 побед (19 нокаутом) при одном поражении.