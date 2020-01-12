Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в конце февраля
Бывший соперник Усика проведет бой в США.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев вскоре проведет дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.
"Следующий бой Мурата запланирован на 29 февраля. Соперник уже есть. Ждем подписание контракта", - приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.
Известно, что россиянин выступит в андеркарде боя между Джесси Варгасом и Майки Гарсией во Фриско (Техас, США).
Напомним, в своем последнем поединке Гассиев проиграл украинцу Александру Усику. В активе боксера 26 побед (19 нокаутом) при одном поражении.
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