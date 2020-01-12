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Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в конце февраля

Комментариев: 2
Бывший соперник Усика проведет бой в США.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев вскоре проведет дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.

"Следующий бой Мурата запланирован на 29 февраля. Соперник уже есть. Ждем подписание контракта", - приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Известно, что россиянин выступит в андеркарде боя между Джесси Варгасом и Майки Гарсией во Фриско (Техас, США). 

Напомним, в своем последнем поединке Гассиев проиграл украинцу Александру Усику. В активе боксера 26 побед (19 нокаутом) при одном поражении.

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Теги: Мурат Гассиев, бокс, супертяжелый вес
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  12.01.2020, 15:18
Оценка:  0
АК-47
Так на России боксеров почти не осталось. Лебедь улетел, на пенсию, Ковалефф-в запое (это его нормальное состояние), Поветкин-лапти плетет))). Поэтому используют кавказцев, те водку не жрут))).
гость  (аноним)  12.01.2020, 14:54
Оценка:  +1
гость
С каких то пор, волосатый чурбан считается россиянином? Это зверь.
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