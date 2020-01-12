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Уайлдер резко отреагировал на предложение Джошуа потренироваться с Фьюри

Комментариев: 2
"Бронзовый бомбардировщик" резко высказался о внезапной дружбе между Джошуа и Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал не недавнюю новость о том, что обладатель поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа будет помогать своему соотечественнику Тайсону Фьюри перед реваншем против самого Уайлдера.

ЭйДжей предложил "Цыганскому королю" поспарринговать и вместе потренироваться, чтобы помочь ему подготовиться к титульному бою. Фьюри любезно принял это предложение, чем явно остался недоволен Уайлдер.

"Посмотрите на этих сучек. Вы говорите, что вы лучшие, но лучший - я. Вы, ублюдки, стараетесь объединиться друг с другом против меня. Я полагаю, что это противостояние Великобритании и США. В любом случае это добавляет мне уверенности и позволяет высоко держать голову.

Когда я вижу, как эти парни пытаются объединить усилия, а весь мир желает узнать, кто является лучшим супертяжеловесом, я чувствую себя на все сто. Надеюсь, эти ребята будут тренироваться вместе и попытаются придумать гениальный план, чтобы сделать невозможное. Я уникальный боксер. Людям просто нужно это признать", - приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  12.01.2020, 13:36
Оценка:  0
pусский
Ага, всех побьёт, как Украина побила Россию и отменила Турецкий поток... Да зассал и начал громко писдеть с перепугу, этот ниггер ссыклив больше пленного ВСУшника!
АК-47  (аноним)  12.01.2020, 13:07
Оценка:  +13
АК-47
Деонтеюшка всех побьет.
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