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Американский боксер потерял сознание после победы в первом раунде

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Ринкон самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.
Джордж Ринкон
Джордж Ринкон
Getty Images

В Сан-Антонио состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy, в одном из событий которого прошел бой между американцем Джорджем Ринконом и аргентинцем Диего Пересом.

Поединок длился всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери зафиксировал победу представителя США, которая стала десятой в его карьере без поражений.

Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, спустя несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.

Причины этого инцидента неизвестны, ведь за весь поединок Джордж Ринкон не успел пропустить ни одного серьезного удара.

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