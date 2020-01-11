Бой Ломаченко - Лопес может состояться в Европе
Украинец не хочет проводить бой с Теофимо Лопесом в Нью-Йорке.
Чемпион мира в легком весе по версии IBF американец Теофимо Лопес рассказал, где может пройти бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко.
"Нью-Йорк – мой дом, мекка бокса, отличное место, чтобы провести здесь наш бой. К сожалению, Ломаченко не хочет драться здесь.
Возможно, мы встретимся в Лас-Вегасе или в Дубае, или где-то в Европе", – цитирует Лопеса Boxingnews24.
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок Ломаченко и Лопеса может состояться в мае 2020 года в США или на Ближнем Востоке.
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