Ломаченко оригинально ответил на критику за видео о российском спецназе

Украинский боксер написал видеообращение в стихах.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко обратился к болельщикам из-за критики скандального видео о российском спецназе, которое он разместил на своей странице в Instagram.

Украинец, используя стихотворную форму, объяснил, что ролик был посвящен исключительно религии.

“Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: “Осанна“,

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают“, - заявил Ломаченко.

Отметим, что после публикации видео с российским спецназом Василий Ломаченко получил шквал критики от подписчиков и фанатов.