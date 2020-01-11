Переключиться на мобильную версию

Ломаченко оригинально ответил на критику за видео о российском спецназе

Комментариев: 9
Украинский боксер написал видеообращение в стихах.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко обратился к болельщикам из-за критики скандального видео о российском спецназе, которое он разместил на своей странице в Instagram.

Украинец, используя стихотворную форму, объяснил, что ролик был посвящен исключительно религии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☦️

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

“Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: “Осанна“,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают“, - заявил Ломаченко.

Отметим, что после публикации видео с российским спецназом Василий Ломаченко получил шквал критики от подписчиков и фанатов.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
АК-47  (аноним)  11.01.2020, 15:13
Оценка:  0
АК-47
Усик, Гвоздик, Ломаченко-все это лапотные прихожане Московского патриархата, вата. Отрицающие российско-украинскую войну, слушатели провокатора от ФСБ Шария, несущие свою лепту в приходы патриарха Кирилла, благословляющего кацапов убивать украинцев.
Сливной_Бачок    11.01.2020, 15:07
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Вот после таких дебилов и сбитых фанатиками боингов, еще больше начинаешь любить няшечку Невзорова. Прав, Глебыч, религия это зло.
гость  (аноним)  11.01.2020, 15:03
Оценка:  -1
гость
Ролик посвящен исключительно религии,но в нем тренировка российского спецназа. Что тут общего? Ему там вообще голову отбили? Или может кто нибудь мне объяснит где логика? Прыжки десантников в след раз пусть приплетет к религии, хз)
pусский  (аноним)  11.01.2020, 14:53
Оценка:  -2
pусский
Я пёрнул в бездуховные хари бандернутых и майданутых, историю не перепишешь - с приходом к власти бандерлогов Украина лишилась Крыма,Донбасса и миллионов граждан, потомки будут изучать их как один из подвидов человекообразных, опасных для общества!
Сливной_Бачок    11.01.2020, 15:05
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Крым еще при Овоще отжали. Не пи..ди.
gelo7790    11.01.2020, 14:34
Оценка:  -1
gelo7790
тварь бездуховная это ты гумосоветикус
гость  (аноним)  11.01.2020, 14:32
Оценка:  -1
гость
а на х@р сможешь повернуть?
гость  (аноним)  11.01.2020, 14:16
Оценка:  -5
гость
А тут молодец, в стихотворной форме дал понять, что все бандеровцы и майдауны - бездуховные твари, не признающие ничего святого и слепо действующие по указке Вашингтона! А им за это печенюшек и много обещаний, как обезьянам.
techlider    11.01.2020, 14:33
Оценка:  +2
techlider
Соловьев, ты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь