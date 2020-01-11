Ломаченко оригинально ответил на критику за видео о российском спецназе
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко обратился к болельщикам из-за критики скандального видео о российском спецназе, которое он разместил на своей странице в Instagram.
Украинец, используя стихотворную форму, объяснил, что ролик был посвящен исключительно религии.
“Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: “Осанна“,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают“, - заявил Ломаченко.
Отметим, что после публикации видео с российским спецназом Василий Ломаченко получил шквал критики от подписчиков и фанатов.
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