Переключиться на мобильную версию

Красюк: Мы ожидаем решения Джошуа

Комментариев: 0
Менеджер Александра Усика заявил, что бой против британца точно состоится.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Александр Красюк, менеджер украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, прокомментировал будущее своего подопечного.

Читай также: Усик и Чисора могут провести бой за временный пояс WBO

“Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер.

Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт. Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони“, - цитирует Красюка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь