Красюк: Мы ожидаем решения Джошуа

Менеджер Александра Усика заявил, что бой против британца точно состоится.

Александр Красюк, менеджер украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, прокомментировал будущее своего подопечного.

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“Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер.

Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт. Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони“, - цитирует Красюка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO.