Стало известно, когда Наоя Иноуэ проведет следующий бой

Соперником японца, вероятно, станет Джонриэль Казимеро.

Чемпион мира по версиями WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ уже этой весной проведет свой дебютный бой в США. Об этом сообщает журналист ESPN Стив Ким.

Источник, ссылаясь на слова Боба Арума, рассказал, что следующий поединок японца состоится 25-го апреля и, вероятно, пройдет на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Примечательно, что соперником Иноуэ с большой долей вероятности станет обладатель пояса WBO Джонриэль Касимеро, поэтому поединок будет иметь объединительный характер.