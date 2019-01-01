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Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес

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Украинец может выйти в ринг уже весной.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, когда его подопечный может провести бой с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Бой пройдет в мае либо на Madison Square Garden в Нью-Йорке, либо на Ближнем Востоке.

Но одно точно известно: никто из них не будет проводить боев до того“, - отметил Арум во время интервью с журналистом ESPN Стивом Кимом.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес может пройти в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, Теофимо Лопес
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