Паркер: Верю, что смогу одержать победу над Усиком

Новозеландец считает бой против украинца отличной возможностью.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер поделился своим мнением о возможном бое против украинца Александра Усика.

“Этот поединок - большая возможность для меня. Усик - отличный боксер с прекрасной работой ног.

Я бы очень хотел оспорить с ним титул WBO, я бы ухватился за этот бой обеими руками и выжал бы из себя все, что можно. Я верю, что смогу победить“, - приводит слова Паркера Boxingnews24.

Ранее менеджер Паркера прокомментировал возможный бой против украинца.