Усик потроллил Фьюри из-за рейтинга WBO

Украинец с юмором отреагировал на резкое заявление британца.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал WBO за решение забрать у него первую строчку рейтинга, а его место отдать украинцу Александру Усику, назвав последнего бомжом.

В ответ украинский боксер подразнил своего коллегу и опубликовал в Instagram Stories совместную фотографию.

“Тайсон, не плачь“, - написал Усик.

Ранее Александр Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе.