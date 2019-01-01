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Усик потроллил Фьюри из-за рейтинга WBO

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Украинец с юмором отреагировал на резкое заявление британца.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал WBO за решение забрать у него первую строчку рейтинга, а его место отдать украинцу Александру Усику, назвав последнего бомжом.

В ответ украинский боксер подразнил своего коллегу и опубликовал в Instagram Stories совместную фотографию.

“Тайсон, не плачь“, - написал Усик.

Ранее Александр Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайсон Фьюри
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