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Ломаченко в Instagram опубликовал скандальное видео о российском спецназе

Комментариев: 2
Украинский боксер задел тему религии.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко в Instagram опубликовал скандальный ролик.

Украинский боксер в видео задел тему “православного духа“. Однако, видео снято российскими режиссерами, которые показали в ролике российский спецназ.

Отметим, что многие подписчики гневно прокомментировали подобный ролик:

“Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Можешь объяснить ход мысли??“

“Чего то чемпион запутался, как я погляжу!?) Русская церковь, солдаты русские..ты о чем чемпион?“.

Напомним, что Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  09.01.2020, 14:27
Оценка:  +8
АК-47
Вата еб аная блядь. Брат придУрусика, тоже головой ударился))))).
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:18
Оценка:  +3
гость
Вася собрался на историческую родину?
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