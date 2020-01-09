Ломаченко в Instagram опубликовал скандальное видео о российском спецназе

Украинский боксер задел тему религии.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко в Instagram опубликовал скандальный ролик.

Украинский боксер в видео задел тему “православного духа“. Однако, видео снято российскими режиссерами, которые показали в ролике российский спецназ.

Отметим, что многие подписчики гневно прокомментировали подобный ролик:

“Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Можешь объяснить ход мысли??“

“Чего то чемпион запутался, как я погляжу!?) Русская церковь, солдаты русские..ты о чем чемпион?“.

Напомним, что Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле.