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Стала известно, когда может состояться бой Уайта с Поветкиным

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Боксеры могут провести бой весной этого года.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, когда может состояться бой против Александра Поветкина.

“Эдди Хирн говорил о 18-е апреля. Мне кажется, что нужно ориентироваться на эту дату. Возможно, бой пройдет в Лондоне или в Манчестере. Manchester Arena стало бы хорошим местом для этого боя.

Если Поветкин хочет провести бой со мной, то я согласен. Если поединок состоится, то это будет война, ведь мы с ним оба идем вперед на своих соперников. Мы с ним устроим настоящую рубку.

Поветкин не тот человек, который бегает по рингу. Я такой же, так что давайте устроим это. Давайте выясним, кто из нас двоих обладает лучшим левым хуком“, - цитирует Уайта Sky Sports.

Отметим, что ранее Поветкин заявил о том, что не собирается завершать карьеру.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  09.01.2020, 14:36
Оценка:  +5
АК-47
Буду болеть естественно за Уайта. Он даст пиздюлей путинскому скомороху.
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