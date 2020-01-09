Стала известно, когда может состояться бой Уайта с Поветкиным

Боксеры могут провести бой весной этого года.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, когда может состояться бой против Александра Поветкина.

“Эдди Хирн говорил о 18-е апреля. Мне кажется, что нужно ориентироваться на эту дату. Возможно, бой пройдет в Лондоне или в Манчестере. Manchester Arena стало бы хорошим местом для этого боя.

Если Поветкин хочет провести бой со мной, то я согласен. Если поединок состоится, то это будет война, ведь мы с ним оба идем вперед на своих соперников. Мы с ним устроим настоящую рубку.

Поветкин не тот человек, который бегает по рингу. Я такой же, так что давайте устроим это. Давайте выясним, кто из нас двоих обладает лучшим левым хуком“, - цитирует Уайта Sky Sports.

Отметим, что ранее Поветкин заявил о том, что не собирается завершать карьеру.