Поветкин: Я не собираюсь вешать перчатки на гвоздь

Российский боксер хочет драться на высоком уровне.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

“Я до сих пор нахожусь в хорошей форме, продолжаю выступать на высоком уровне и сдаваться не собираюсь.

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Я с Хьюи Фьюри, и с Майклом Хантером выдержал все 12 раундов. Они могут говорить все что угодно, но ринг покажет все.

У меня все еще впереди. Могу заверить, что я перчатки не вешаю на гвоздь. Хочется, если честно, еще побоксировать. Самое главное, у меня есть желание. Когда не будет, то уже будет другой разговор.

А пока что я хочу тренироваться и проводить бои. Хочу выиграть полноценное звание чемпиона мира, которого у меня нет“, - рассказал Поветкин для Российской газете.

Отметим, что ранее российский боксер заявлял о том, что хочет стать чемпионом мира.