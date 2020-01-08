Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе

Украинец не хотел бы драться против "Цыганского короля".

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу того, кто является самым сложным соперником в дивизионе.

Читай также: Фьюри обозвал Усика бомжом

“Мне кажется, что драться против Фьюри будет тяжелее всего. Это только мое мнение.

Конечно, он такой тип, который очень непредсказуемый. У него больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове происходит. Как и у меня“, – рассказал Усик.

Отметим, что ранее Усик назвал топ-5 лучших боксеров современности.