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Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе

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Украинец не хотел бы драться против "Цыганского короля".
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу того, кто является самым сложным соперником в дивизионе.

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“Мне кажется, что драться против Фьюри будет тяжелее всего. Это только мое мнение. 

Конечно, он такой тип, который очень непредсказуемый. У него больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове происходит. Как и у меня“, – рассказал Усик.

Отметим, что ранее Усик назвал топ-5 лучших боксеров современности.

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Теги: Александр Усик, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  08.01.2020, 23:27
Оценка:  0
АК-47
Там все соперники сложные. Одно радует, может быть выбьют вату из головы этому Усику, и станет он таки нормальным украинцем, патриотом своей страны. Отбросит всю это гадость русскомирскую. Попов-московитов на хрен пошлет.
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