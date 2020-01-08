Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе
Украинец не хотел бы драться против "Цыганского короля".
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу того, кто является самым сложным соперником в дивизионе.
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“Мне кажется, что драться против Фьюри будет тяжелее всего. Это только мое мнение.
Конечно, он такой тип, который очень непредсказуемый. У него больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове происходит. Как и у меня“, – рассказал Усик.
Отметим, что ранее Усик назвал топ-5 лучших боксеров современности.
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