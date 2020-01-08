Усик назвал топ- 5 лучших боксеров современности

Украинец не стал вносить себя в рейтинг.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик назвал топ-5 лучших боксеров на данный момент вне зависимости от весовой категории.

“Топ-5 лучших боксеров на данный момент? Ну себя я туда вообще не ставлю.

Ломаченко - это первое место. Второе - Сауль Альварес, наверное. Дальше Теренс Кроуфорд. Четвертое - Эррол Спенс. Он мне нравится, хороший боксер. Деонтей Уайлдер, однозначно, должен быть“, - рассказал Усик.

Ранее Усик рассказал, что начал подготовку к бою против Джошуа.