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Усик назвал топ- 5 лучших боксеров современности

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Украинец не стал вносить себя в рейтинг.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик назвал топ-5 лучших боксеров на данный момент вне зависимости от весовой категории.

“Топ-5 лучших боксеров на данный момент? Ну себя я туда вообще не ставлю.

Ломаченко - это первое место. Второе - Сауль Альварес, наверное. Дальше Теренс Кроуфорд. Четвертое - Эррол Спенс. Он мне нравится, хороший боксер. Деонтей Уайлдер, однозначно, должен быть“, - рассказал Усик.

Ранее Усик рассказал, что начал подготовку к бою против Джошуа.

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  08.01.2020, 21:52
Оценка:  0
АК-47
Все верно. А в твоем весе бал правят Джошуа, Уайлдер, Фьюри, Ортис и Уайт. А тебя на этот праздник жизни и не звали, никто тебя не ждет... Разве что, угостят тебя, пиздюлями)))).
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