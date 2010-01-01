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Ломаченко - лучший боксер своего возраста по версии ESPN

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ESPN составил необычный рейтинг лучших боксеров определенного возраста.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Обозреватели ESPN Дэн Рафаэль и Стив Ким составили рейтинг лучших боксеров от 30 до 40+ лет.

В рейтинг вошли лучшие боксеры каждого возраста. Отметим, что в рейтинге присутствует украинский боксер Василий Ломаченко.

Полный рейтинг лучших боксеров своего возраста:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)
34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)
37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)
38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)
39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)
40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Отметим, что Ломаченко получил индивидуальную награду от WBO.

Ранее украински боксер назвал условие, при котором вернется в полулегкий вес.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, рейтинг
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