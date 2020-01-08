Усик рассказал, что уже начал подготовку к бою против Джошуа

Украинец начал изучать манеру боя британца.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился мнением по поводу возможного боя против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

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“Я буду просто готовиться к нему, без особых изменений. Я стану упорно изучать его и готовиться к бою.

Но с другой стороны, я изучаю его уже сейчас. Просматриваю его поединки, что-то записываю в свой блокнот, мы общаемся с тренером на эту тему. Уже что-то делаем и готовимся“, - рассказал Усик.

Ранее сообщалось, что Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO.