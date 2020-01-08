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Усик рассказал, что уже начал подготовку к бою против Джошуа

Комментариев: 2
Украинец начал изучать манеру боя британца.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился мнением по поводу возможного боя против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

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“Я буду просто готовиться к нему, без особых изменений. Я стану упорно изучать его и готовиться к бою.

Но с другой стороны, я изучаю его уже сейчас. Просматриваю его поединки, что-то записываю в свой блокнот, мы общаемся с тренером на эту тему. Уже что-то делаем и готовимся“, - рассказал Усик.

Ранее сообщалось, что Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO.

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Теги: Александр Усик, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  08.01.2020, 20:02
Оценка:  0
pусский
Есть крымчанин Усик, а есть БигМировский Усик, так этот последний - хронический педераст, половая жертва Майдана и просто защиканец, ни разу не бывавший на ринге.
Александр Усик  (аноним)  08.01.2020, 19:35
Оценка:  +2
Александр Усик
У меня есть мечта, присесть на члене у своего бога, Путина... Пока что сосу член у Толи Шария, сладкий.
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