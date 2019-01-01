Стало известно, с кем Головкин проведет свой следующий бой

Поединок запланирован на конец марта.

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин проведет свой следующий бой против поляка Камила Шереметы, об этом сообщает Boxing Scene.

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По информации источника, поединок должен будет пройти в Чикаго (США). Бой запланирован на конец марта.

Отмечается, Шеремет является обязательным претендентом на титул IBF.

Напомним, что в последнем бою Головкин одержал победу над украинским боксером Сергеем Деревянченко.

Ранее сообщалось, что бой Головкина и Деревянченко стал поединком года по версии BoxingScene.