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Стало известно, с кем Головкин проведет свой следующий бой

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Поединок запланирован на конец марта.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин проведет свой следующий бой против поляка Камила Шереметы, об этом сообщает Boxing Scene.

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По информации источника, поединок должен будет пройти в Чикаго (США). Бой запланирован на конец марта.

Отмечается, Шеремет является обязательным претендентом на титул IBF.

Напомним, что в последнем бою Головкин одержал победу над украинским боксером Сергеем Деревянченко.

Ранее сообщалось, что бой Головкина и Деревянченко стал поединком года по версии BoxingScene.

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Теги: Геннадий Головкин, Камил Шеремет, бокс
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