Джошуа: Я слишком далеко зашел, чтобы повернуть назад

Британец отметил, что он одинаков как в ринге, так и за его пределами.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, как он справляется с давлением.

“Это все веселье и игры в тренировочном зале, а потом, когда ты идешь в ринг и думаешь, а что если я просто поверну назад и скажу, что просто не могу этого сделать.

Но каждый раз я говорю себе, нет, ты не можешь этого сделать, ты слишком далеко зашел, чтобы повернуть назад, поэтому просто нужно справиться с беспокойством.

Как же я справляюсь со всей этой ответственностью и давлением? Все дело в преданности. Когда ты посвящаешь себя себе, ты способен отдавать чему-либо еще все свои силы.

Я боец. Даже когда я уйду из бокса, во мне все равно останется страсть к боям. Я на самом деле не надеваю маску для боя. Я абсолютно одинаков как в ринге, так и за его пределами“, - заявил Джошуа в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отдать отдать Александру Усику пояс WBO.