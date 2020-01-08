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Джошуа: Я слишком далеко зашел, чтобы повернуть назад

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Британец отметил, что он одинаков как в ринге, так и за его пределами.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, как он справляется с давлением.

“Это все веселье и игры в тренировочном зале, а потом, когда ты идешь в ринг и думаешь, а что если я просто поверну назад и скажу, что просто не могу этого сделать.

Но каждый раз я говорю себе, нет, ты не можешь этого сделать, ты слишком далеко зашел, чтобы повернуть назад, поэтому просто нужно справиться с беспокойством.

Как же я справляюсь со всей этой ответственностью и давлением? Все дело в преданности. Когда ты посвящаешь себя себе, ты способен отдавать чему-либо еще все свои силы.

Я боец. Даже когда я уйду из бокса, во мне все равно останется страсть к боям. Я на самом деле не надеваю маску для боя. Я абсолютно одинаков как в ринге, так и за его пределами“, - заявил Джошуа в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отдать отдать Александру Усику пояс WBO.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  08.01.2020, 11:47
Оценка:  +8
АК-47
Жаль, что Руис его повторно не побил))). Это не чемпион. Освобождает пояса без боя, один подарит КацапУсику, другой еба ному Поветкину, третий-пропьет к ибени матери, проебет))).
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