Переключиться на мобильную версию

Спенс возглавил рейтинг полусреднего веса по версии The Ring

Комментариев: 0
Теренс Кроуфорд потерял первую позицию.
Эррол Спенс-младший
Эррол Спенс-младший
Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг в полусреднем дивизионе.

Первую строчку покинул чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд, который в середине декабря провел третью защиту титула, досрочно победив Эгидиюса Каваляускаса из Литвы. Похоже, эта победа не впечатлила экспертов.

Таким образом, рейтинг возглавил обладатель титулов WBC и IBF Эррол Спенс-младший, который в сентябре прошлого года объединил титулы, победив раздельным решением судей Шона Портера.

Рейтинг лучших полусредневесов по версии The Ring:

1. Эррол Спенс-младший (США)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
4. Кит Турман (США)
5. Шон Портер (США)
6. Дэнни Гарсия (США)
7. Йорденис Угас (Куба)
8. Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан)
9. Сергей Липинец (Россия)
10. Эгидиюс Каваляускас (Литва)

Поделись:
Теги: бокс, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс-младший, The Ring
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь