Спенс возглавил рейтинг полусреднего веса по версии The Ring

Теренс Кроуфорд потерял первую позицию.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг в полусреднем дивизионе.

Первую строчку покинул чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд, который в середине декабря провел третью защиту титула, досрочно победив Эгидиюса Каваляускаса из Литвы. Похоже, эта победа не впечатлила экспертов.

Таким образом, рейтинг возглавил обладатель титулов WBC и IBF Эррол Спенс-младший, который в сентябре прошлого года объединил титулы, победив раздельным решением судей Шона Портера.

Рейтинг лучших полусредневесов по версии The Ring:

1. Эррол Спенс-младший (США)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

4. Кит Турман (США)

5. Шон Портер (США)

6. Дэнни Гарсия (США)

7. Йорденис Угас (Куба)

8. Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан)

9. Сергей Липинец (Россия)

10. Эгидиюс Каваляускас (Литва)